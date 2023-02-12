Öğrencilerden yurtları boşaltmaları istendi

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceği, üniversite yurtlarının da depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Bu kararın ardından dün akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden odalarını boşaltmalarının istendiği bildirildi. Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde yurt binaları önündeki hareketlilik görüldü.

Bazı paylaşımlarda yurtta bulunmayan öğrencilerin eşyalarının poşetlenerek koridorlara bırakıldığı öne sürüldü ve buna ilişkin fotoğraflar yayınlandı.

İMAMOĞLU: KABUL ETMİYORUM

Öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılmasının doğru olmadığını kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında "Deprem bölgesindeki öğrencilere diğer illerde sahip çıkmak varken, öğrencileri diğer üniversitelere aktarıp yurt kapasitesini artırarak eğitime devam etmek varken, gençleri çaresiz bırakmayı, umutsuzlaştırmayı kabul etmiyorum. İstanbul buna hazır, diğer illerimiz de hazırdır" dedi.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı başında 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıklamıştı.