Öğrenciler tatili bekliyor: Kasım ara tatili ne zaman?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin ders başı yapmasıyla başladı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim de öğrenciler ve veliler için merak konusu oldu. Özellikle ara tatil ve karne günlerini öğrenmek isteyenler, birinci ve ikinci dönemin bitiş tarihlerini araştırıyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılında geçerli olacak tatil günleri ve dönem aralıkları…
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler sıralarına kavuşurken, veliler de gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime çevirdi. Özellikle ara tatillerin tarihleri ve dönemlerin ne zaman sona ereceği şimdiden merak konusu oldu. Hem öğrenciler hem de aileler, karne günlerini ve dinlenme aralıklarını planlamak için bu takvimi yakından takip ediyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm ayrıntılar…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.