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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı “Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz” açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin ücretlerini iade etmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayındaki yurt ücretini vermiş olan 379 bin 635 öğrencinin, ödediği ücretlerin bugün (2 Nisan 2020) itibarıyla iade edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı.