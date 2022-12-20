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Öğrenci servisini devrilmemesi için elleri ile tutup, halatlarla çektiler

Van'da yaşanan bir kazada faciadan dönüldü. Kentte bir öğrenci servisi buzlanma nedeniyle kayıp yol kenarında durdu. Öğrenciler araçtan inerken, çevredekiler ise devrilmemesi için minibüsü halatlarla çekti

Giriş: 20.12.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Öğrenci servisini devrilmesin diye halatlarla çektiler!
DHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kırsal mahalleden alınan öğrencilerin okullarına götürüldüğü minibüs, buzlanma nedeniyle kayıp yol kenarında durdu.

DHA'nın haberien göre, öğrenciler araçtan indi, çevredekiler ise devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutup, halatlarla çekti.

İTFAİYE YARDIMA YETİŞTİ

Olay, Gürpınar ilçesi kırsal Yatağan Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri evlerinden alan Şerif Güncer'in kullandığı öğrenci servis minibüsü, mahalle yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yolun kenarında durdu.

Bir tarafı yolun asfalt kısmında, diğer tarafı da toprak bölümde kalan minibüsteki öğrenciler, araçtan indirildi. Çevredekiler ve sürücü, toprak alana devrilmemesi için minibüsü elleriyle tutarak, halatlarla çekti. Bölge halkı, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, minibüsü çekip yola çıkardı.

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