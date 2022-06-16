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Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Önlisans, lisans, yüksek lisans öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Öğrenci affı nedir? Önlisans, lisans, yüksek lisans öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Öğrenci affı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenci affı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin merakla beklediği öğrenci affına ilişkin detaylar belli oluyor. İşte önlisans, lisans, yüksek lisans öğrenci affı hakkında merak edilenler...

16.06.2022 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk olarak 2018 yılında uygulanan öğrenci affı yeniden gündeme geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor" dedi. Peki, Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Önlisans, lisans, yüksek lisans öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte öğrenci affı hakkında merak edilenler...

  • YÖK BAŞKANI'NDAN SON AÇIKLAMA

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına katıldı ve 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), akademisyenlik kadroları ve öğrenci affına dair soruları yanıtladı.

    Öğrenci affının meclisin kararı olduğunu yineleyen YÖK Başkanı, Türkiye’nin Yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen Avrupa’da 5’inci dünyada ise 11’inci ülke olduğunu açıkladı.

  • AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ O TARİHE İŞARET ETTİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.

    AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti'nin 'Öğrenci Affı' ile ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık. Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

  • ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

    Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. 2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.

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