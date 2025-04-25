OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
OGM personel alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sürecinde başvurular 28 Mart 2025'te tamamlandı. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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OGM personel alımı sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. 17 - 28 Mart 2025 tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.
Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.
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OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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