OGM Ormanspor: 100 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 101

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Abdullah Koputan, Eyyüp Ayhan

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Robinson 23, Damla Gezgin 4, Walker 25, Sykes 2, Williams 27, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 16, Meltem Avcı, Nazlı Bircan Gökdemir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Iagupova 35, Manolya Kurtulmuş 20, Gökşen Fitik 9, Anigwe 23, Naumenko 10, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 4

1. Periyot: 20-31

Devre: 43-46

3. Periyot: 68-56

Normal süre: 88-88

Bu sonuçla ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 4. yenilgisini yaşadı.