OGM işçi alımı kura çekiliş bilgisi 27 Mart 2025: Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4 bin 500 işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekilişi sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş 27 Mart Perşembe günü noter huzurunda yapıldı. OGM işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İŞKUR'un internet sitesinden veya ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, asil ve yedek adaylar arasındaki yerleştirme süreci başlayacak. Peki Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 1
OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün geçici işçi alım başvuruları 10-14 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Alım için başvuruda bulunanlar kura çekilişi ile ilgili detayları sorguluyor. Peki OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?
- 2
OGM İŞÇİ ALIMI KURA CANLI YAYIN BİLGİSİ
OGM işçi alımı kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyen adaylar için, Orman Bölge Müdürlükleri’nin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yayın yapılacaktır. Adaylar, bu yayınları takip ederek kura çekilişi sürecini izleyebilirler. Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi illerdeki Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinde, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihler ve saatler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İŞKUR’un internet sitesinden veya ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, asil ve yedek adaylar arasındaki yerleştirme süreci başlayacak. İlgili Bölge Müdürlüklerinin web sitelerinde yer alan bilgilere göre adaylar, başvuru sürecinin ilerleyen aşamalarında hangi pozisyonlarda görev alacaklarını ve yerleşim yerlerini öğrenebilecekler.
- 3
OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BİLGİSİ
İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.
İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.
Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor.
İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.
-
- 4
HANGİ İLLERE EN ÇOK ALIM YAPILACAK?
OGM'nin 4.500 işçi alımı kapsamında en fazla alım yapılacak iller açıklandı. İşte en çok işçi alınacak bazı iller:
Antalya: 407 kişi
Muğla: 325 kişi
İzmir: 226 kişi
Balıkesir: 200 kişi
Mersin: 200 kişi
Denizli: 174 kişi
Aydın: 153 kişi
Bursa: 146 kişi
Hatay: 143 kişi
Adana: 142 kişi
İstanbul: 92 kişi
Kastamonu: 102 kişi