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        Haberler Bilgi Yaşam OGM 63 geçici işçi personel alımı başvuru tarihleri: Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        OGM 63 geçici işçi personel alımı başvuru tarihleri: Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Orman Genel Müdürlüğü OGM'den yeni personel alımı ilanı geldi. OGM 63 geçiçi işçi personel alımı yapacağını duyurdu. Orman İşçisi, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Peki Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:33
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        • 1

          OGM 63 geçici işçi personel alımı yapıyor. Alımlar; Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere 63 adet geçici işçi ile 6 adet Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonlarında olacak. Peki, 2025 OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        • 2

          OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          OGM 69 işçi alımı başvuruları 15-20 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Şartları taşıyan adaylar arasından kura çekimi yapılacak. Kura yeri ve tarihi ise ilerleyen tarihlerde Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Ardından sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

          Alımlar; Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere 63 adet geçici işçi ile 6 adet Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonlarında olacak.

        • 3

          GENEL ŞARTLAR

          2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

          Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

          Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

          Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

          Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

          İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

          Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

          Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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