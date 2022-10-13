Edirne'de yaşayan matematik öğretmeni 68 yaşındaki Babil Yeşil'in hayatı, emekli olduğu 2004'te oğlunun hediye ettiği bisikletle değişti.
AA'nın haberine göre bisikleti hem spor hem de ulaşım aracı olarak kullanmaya başlayan Yeşil, turlara ve bisiklet festivallerine katılıyor, günde ortalama 50 kilometre pedal çeviriyor.
BİSİKLETLE TANIŞINCA HAYATI DEĞİŞTİ
Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği (EBİS) üyesi Yeşil, bisikletle tanışınca yaşamında yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Bisiklete her binişinin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Yeşil, "2004 yılında oğlum bana 'Baba sana cep telefonu mu alayım bisiklet mi alayım' dedi. 'Cep telefonu bana ne yarasın, bisiklet al' dedim. Oğlumun bana hediye ettiği bisikletle büyük bir şans yakaladım. Ben her gün çarşıya bisikletle geliyorum. Yağmurlu günlerde de geliyorum. Bisiklet insan için bir sevinç kaynağı. Özellikle bisiklete bindiğimde büyük mutluluk yaşıyorum" diye konuştu.
"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİNCE BİSİKLETİ KULLANACAĞIM"
Bisikletin yaşamına sağlık kattığını belirten Yeşil, "Bisiklet kullanmaya başladığımda 85 kiloydum, şu anda 75 kiloyum. Bisiklet deyince aklıma ilk olarak özgürlük ve dikkat geliyor. Bisiklete binince insan kendini özgür hissediyor, doğayla tanışıyor. Yaşım ilerledi ama sağlık bakımından bir problemim yok" dedi.
Yeşil, bisikleti sadece bir spor aracı olarak görmediğini şehir içi ulaşımını da bisikletle yaptığını vurguladı.
Her gün bisiklet kullandığını anlatan Yeşil, şunları kaydetti:
"Her gün mutlaka yakınlardaki bir köye giderim. Derneğimizle bisiklet turlarına katılıyorum. Günde en az 50 kilometre bisiklet kullanırım. Bazen 100 kilometreye yakın sürdüğüm günler oluyor. Özellikle salgın döneminden sonra kahvehaneye de gitmemeye başladım. Toplu taşıma araçlarını hiç kullanmıyorum.
Eşim ara sıra bana '65 yaşını geçtin niye ücretsiz taşıma kartı kullanmıyorsun' diyor. 1 ay önce kartı aldım, evde duruyor ve hiç kullanmadım. Niyetim onu hiç kullanmamak. Sağlığım el verdiğince bisikleti kullanacağım. Her zamanda trafiğin içerisinde bisiklet kullanıyorum. Ben de trafiğin içerisinde bir sürücüyüm."
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