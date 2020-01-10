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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yenicuma Mahallesi'nde komşusunun evine giden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi E.A.'nın yüzündeki izleri gören 13 yaşındaki İ.Ö. izlerin nedenini sordu. E.A. annesinin kendisini dövdüğünü, zaman zaman boğazını sıktığını, yanaklarını koparırcasına ısırdığını, üzerine çıktığını söyledi. Bunun üzerine İ.Ö., çocuğun babası K.Y.'yi arayarak yaşananları anlattı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ

Kolundan tuttuğu E.A.'yı Çarşı Polis Merkezi'ne götüren İ.Ö., çocuğun yaşadıklarını polislere anlattı. Bu sırada çocuğun babası da polis merkezine gelerek imam nikahlı eşinin yaptıklarını öğrendi. Uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan E.A., annesinin kendisini dövdüğünü, ısırdığı ve üzerine çıktığını belirterek, annesine gitmek istemediğini, babasına gitmek istediğini söyledi. Dayak yiyen E.A. annesinden şikâyetçi oldu.

SUÇLAMAYI REDDETTİ, KÜÇÜK KIZA SALDIRDI

Polis merkezine çağrılan anne A.A., burada İ.Ö. adlı kıza saldırdı. Araya giren polisler saldırıyı büyümeden önledi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan ve imam nikahlı eşinden 1.5 yıl önce ayrılan A.A., hakkındaki iddiaları reddederek, İ.Ö.'nün oğlunu zorla karakola götürdüğünü söyledi.

SAVCI, 1.5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Dini nikahlı oldukları için oğlunun velayetinin annesinin üzerinde olduğunu belirten baba K.Y. ise, "İ.Ö. beni arayarak oğlumu annesinin dövdüğünü söyledi. Karakola gidince ben de arkalarından gittim. Eski eşim karakolda küçük kıza saldırdı" dedi.

Savcı, anne A.A. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açtı. Annenin 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini talep eden savcı A.A.'nın İ.Ö.'ye yönelik eyleminden ötürü takipsizlik kararı verdi.