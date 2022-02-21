İlyas’ın nezarethanede olması dikkat çekerken kızı Ceren’in ise tehlike altında olduğu gözlerden kaçmıyor. Sedat ve Demet arasında Efe sebebiyle fikir ayrılıkları yaşanırken Demet, “Suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır!” sözleriyle Efe’nin ve tüm çocukların suçsuz olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

“SUÇLU ÇOCUK YOKTUR, SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VARDIR!”

Efe’nin fotoğrafını gören Melike ise onun karakolda karşılaştığı çocuk olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşıyor. “Melike, her şeye rağmen Efe’ye karşı merhamet gösterebilecek mi?” sorusunun yanıtı ise merak konusu oluyor.

OĞLUM’UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet’le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe’nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür.

Ancak Tuğrul’un avukatı Nedim, Efe’nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır. Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep’e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul’un planladığı şekilde olmayacaktır…

Tüm bunlar yaşanırken Kaan’ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren’in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar…

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!