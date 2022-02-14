Tuğrul’un yaşananlardan sonra oğlu Efe’ye nasıl bir tepki vereceğinin merak konusu olduğu tanıtımda Tuğrul ve Zeynep arasında gerilim yaşanıyor. Oğlunu öldüren kişiden hesap sormak isteyen İlyas öfkeyle harekete geçerken Efe ve Demet’in korku dolu anları akıllara “İlyas, Efe’yle karşılaştı mı?” sorusunu getiriyor.

OĞLUM 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

OĞLUM’UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe’nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep’e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul’dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur…

Gerçekten Tuğrul’u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan’ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…