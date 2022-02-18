Zeynep, Efe’nin sorunlarının babası yüzünden olduğunu savunurken Tuğrul’un “istemediğim çocuk…” sözleri izleyenleri şoke ediyor. Zeynep hamileyken çocuğu istemediğini ifade eden Tuğrul ayrıca İlyas’ın Efe’yi vuracağını Zeynep’e söylüyor. Zeynep’in duyduklarından sonra ne yapacağı merak konusu oluyor.
OĞLUM 3. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ
‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
OĞLUM’UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kaan’ı öldürdüğünü itiraf eden Efe, acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyledi. Polisler üzerinde kan lekesi olan gömleği bulmak için harekete geçerken Tuğrul da Zeynep’ten olayı öğrendi. Tuğrul, polislerden önce eve giderek gömleği saklarken Sedat, gömleğin bulunamaması ve Tuğrul’un yalan söylediğini anlaması üzerine şüphelenmeye başladı. Zeynep ve Tuğrul’u sorguya aldı. Zeynep, gömlekle ne yapacağı konusunda bir çıkmaza girdi.
Vicdan azabı çeken Zeynep, gömleği vermek istese de Tuğrul’un baskısıyla karşı karşıya kaldı. Kaan’ın kaybından sonra derin bir üzüntü yaşayan İlyas ile Melike ise oğullarını son yolculuğuna uğurladı. Kaan’ın cenazesinde Melike ve İlyas derin bir acı yaşarken yüreklere dokunan bu anlar seyircileri de gözyaşlarına boğdu. Cenazeyi uzaktan izleyen Zeynep ise sürpriz bir şekilde pedagog Demet’le karşılaştı. Demet, Zeynep’ten kendisini karakola kadar bırakmasını istedi ve yolda sorular sormaya başladı. Zeynep, Demet’e içinde bulunduğu çıkmazdan bahsederken Demet, Efe için en doğru olanı yapması konusunda tavsiyede bulundu.
Demet’le konuşmasının ardından kararını veren Zeynep, Tuğrul’a yok ettim dediği gömleği karakola teslim etti. İlyas ise oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle vermeye karar vererek harekete geçti. Finalde Efe olay yerine getirildi. Bunu önceden öğrenen İlyas onları uzaktan takip etmeye başladı ve silahını Kaan’ın katiline doğrulttu. Kaan’ı öldüren kişiye dair hiçbir bilgisi olmayan İlyas, küçücük bir çocukla karşılaşınca şoke oldu. Peki kendi çocuğuna başka bir çocuğun zarar verdiğini öğrenen İlyas ne yapacaktı?
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