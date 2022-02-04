Oğlum 1. Bölüm Ön İzlemesi yayında!

‘Suçlu çocuk yoktur’ cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizi çocukların her koşulda masum olduğunu gözler önüne serecek.

İşte Oğlum’un 1. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Yayınlanan ilk tanıtımı ile çok konuşulan ve birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan ‘Oğlum’un ön izleme sahnesinde ağlarken gördüğü Melike’ye çikolata vererek destek olmaya çalışan Efe’nin yüreklere dokunan anları ekrana geliyor. Ağlarken gördüğü bir kadına çikolata vererek destek olmaya çalışan küçük çocuğun bu masum hareketi izleyenleri derinden etkilerken, bir annenin yaşadığı acı olaya dair de ilk ipuçları veriliyor.

‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.

Bir umut hikayesi ‘Oğlum’ 9 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.