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        Haberler Gündem Güncel Oğlu ifade verdi: Annemi öldürebilir

        Oğlu ifade verdi: Annemi öldürebilir

        Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Dün görülen davada pedagog eşliğinde ifade veren Saraç'ın oğlu M.S., babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını öne sürdü. M.S., "Eğer uzaklaştırma kararını uzatabiliyorsanız ömür boyu devam etmesini istiyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir. Bundan çok korkuyorum" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:30
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        Oğlu ifade verdi: Annemi öldürebilir
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        Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Pedagog eşliğinde ifade veren Saraç'ın oğlu M.S., babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını öne sürdü, bunun son bulması amacıyla suçlamada bulunduğunu söyledi. Dava, 13 Haziran'a ertelendi.

        DHA'nın haberine göre Diyet ve Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlunu istismar ettiği iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya dair duruşmaya bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ender Saraç, duruşmaya avukatı Altın Mimir ile katıldı. Anne Benan Saraç da duruşmaya katıldı. Saraç'ın oğlu M.S. ise Adli Görüşme Odası'nda SEGBİS üzerinden duruşmada yer aldı.

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        M.S., pedagog eşliğinde verdiği ifadede annesiyle babasının ayrıldıklarını ve farklı dairelerde aynı binada yaşadıklarını, babasının kendisine kötü koktuğunu ifade ederek banyoya soktuğunu anlattı. Babasının annesine barışmak için baskı yaptığını aktaran çocuk, annesinin babası tarafından tehdit edildiğini söyleyerek bunların son bulması için istismar suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

        "ŞİMDİ DOĞRUYU SÖYLÜYORUM"

        Annesine istismar iddiasını aktardığında annenin kendisine inanmadığını, ardından ise okuldaki rehberlik öğretmenine aktardığını ve sadece babasının okula çağrılacağını düşünerek kendisiyle konuşulduktan sonra babasının bir daha kendilerine yaklaşamayacağını düşündüğünü belirten M.S., istismar iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Çocuk M.S., ifadesi sonrasında, "Eğer uzaklaştırma kararını uzatabiliyorsanız ömür boyu devam etmesini istiyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir. Bundan çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

        "EZBERLETİLEN İLK İFADEDİR"

        Çocuğun beyanına karşı söz alan Dr. Ender Saraç, oğlunun ilk beyanının ezberletilmiş olduğunu ifade etti, mahkeme huzurunda verdiği beyanının gerçek olduğunu, 8 aydır görüşmediklerini ve bu nedenle bir şey ezberletmesinin mümkün olmadığını söyledi.

        "EZBERLETİLMİŞ BEYANLAR"

        Mağdur M.S.'ye atanan temsil kayyumu ise M.S.'nin mahkemedeki beyanlarının ezberletilmiş olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Davada Aile Bakanlığı avukatı ise aile içi istismar dosyalarında mağdurların ifadelerini çoğu zaman değiştirdiklerine dikkat çekti ve M.S.'nin ilk ifadesine itibar edilmesini istediklerini kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, adli görüşme raporunun hazırlanarak dosyaya gönderilmesinin beklenmesine karar verdi, duruşmayı ise 13 Haziran'a erteledi.

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        #haberler
        #ender saraç
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