Oğlu bıçakladı! Kalp krizinden öldü

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Kırıkkale'de oğlu Ş. Cim'in (26) bıçakla yaraladığı Tacettin Cim (53), kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Tacettin Cim, babası Erşahin Cim'i almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile oğlunun evine gitti.

KALP KİRİZİNE YENİLDİ Bir süredir yanında kalan dedesinin götürülmesini istemeyen Ş. Cim ile babası Tacettin Cim arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş. Cim, babası Tacettin Cim ile Bahri K. ve Mehmet K.'yi bıçakla yaraladı.

Ş. Cim de kavgada bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Tacettin Cim, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavi sonrası gözaltına alınan Ş. Cim'in polisteki işlemleri devam ediyor.