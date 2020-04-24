24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğle namazı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 24 Nisan 2020 öğle namazı vakti haberimizde.
ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ
İstanbul'da öğle namazı saat 13.07'de okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.52, İzmir için ise 13.15...
İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 24 NİSAN
|İL
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|ADANA
|04:18
|05:46
|12:42
|16:25
|19:28
|20:50
|ADIYAMAN
|04:04
|05:33
|12:30
|16:14
|19:18
|20:41
|AFYONKARAHİSAR
|04:31
|06:02
|13:01
|16:46
|19:50
|21:15
|AĞRI
|03:38
|05:10
|12:11
|15:57
|19:02
|20:28
|AMASYA
|04:03
|05:38
|12:40
|16:27
|19:32
|21:00
|ANKARA
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|ANTALYA
|04:37
|06:04
|13:00
|16:44
|19:47
|21:08
|ARTVİN
|03:37
|05:13
|12:16
|16:04
|19:09
|20:38
|AYDIN
|04:45
|06:14
|13:12
|16:56
|19:59
|21:23
|BALIKESİR
|04:39
|06:11
|13:12
|16:58
|20:02
|21:28
|BİLECİK
|04:28
|06:02
|13:03
|16:50
|19:55
|21:22
|BİNGÖL
|03:51
|05:22
|12:21
|16:07
|19:10
|20:35
|BİTLİS
|03:46
|05:16
|12:15
|16:00
|19:03
|20:27
|BOLU
|04:20
|05:55
|12:57
|16:44
|19:49
|21:18
|BURDUR
|04:36
|06:05
|13:02
|16:46
|19:49
|21:12
|BURSA
|04:32
|06:06
|13:07
|16:54
|19:58
|21:26
|ÇANAKKALE
|04:43
|06:16
|13:18
|17:04
|20:09
|21:36
|ÇANKIRI
|04:12
|05:47
|12:49
|16:36
|19:41
|21:09
|ÇORUM
|04:07
|05:41
|12:43
|16:30
|19:35
|21:03
|DENİZLİ
|04:40
|06:09
|13:07
|16:51
|19:54
|21:17
|DİYARBAKIR
|03:55
|05:25
|12:22
|16:07
|19:10
|20:33
|EDİRNE
|04:36
|06:13
|13:17
|17:05
|20:11
|21:41
|ELAZIĞ
|03:57
|05:27
|12:26
|16:12
|19:15
|20:40
|ERZİNCAN
|03:52
|05:25
|12:25
|16:11
|19:16
|20:42
|ERZURUM
|03:44
|05:17
|12:18
|16:05
|19:09
|20:36
|ESKİŞEHİR
|04:28
|06:00
|13:01
|16:47
|19:52
|21:18
|GAZİANTEP
|04:09
|05:37
|12:34
|16:17
|19:20
|20:42
|GİRESUN
|03:52
|05:27
|12:30
|16:17
|19:22
|20:51
|GÜMÜŞHANE
|03:49
|05:23
|12:25
|16:12
|19:17
|20:45
|HAKKARİ
|03:42
|05:11
|12:08
|15:52
|18:55
|20:18
|HATAY
|04:17
|05:43
|12:39
|16:21
|19:24
|20:44
|ISPARTA
|04:34
|06:04
|13:01
|16:45
|19:48
|21:12
|MERSİN
|04:21
|05:49
|12:45
|16:28
|19:31
|20:52
|İSTANBUL
|04:29
|06:04
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|İZMİR
|04:46
|06:16
|13:15
|17:00
|20:03
|21:27
|KARS
|03:34
|05:09
|12:11
|15:58
|19:03
|20:31
|KASTAMONU
|04:08
|05:45
|12:48
|16:36
|19:41
|21:11
|KAYSERİ
|04:11
|05:42
|12:41
|16:27
|19:30
|20:55
|KIRKLARELİ
|04:33
|06:10
|13:14
|17:02
|20:08
|21:39
|KIRŞEHİR
|04:15
|05:47
|12:47
|16:32
|19:36
|21:02
|KOCAELİ
|04:26
|06:01
|13:03
|16:51
|19:56
|21:24
|KONYA
|04:26
|05:56
|12:53
|16:38
|19:41
|21:04
|KÜTAHYA
|04:31
|06:03
|13:03
|16:49
|19:53
|21:19
|MALATYA
|04:01
|05:32
|12:30
|16:15
|19:18
|20:42
|MANİSA
|04:44
|06:15
|13:13
|16:59
|20:02
|21:27
|KAHRAMANMARAŞ
|04:10
|05:38
|12:35
|16:20
|19:23
|20:45
|MARDİN
|03:55
|05:23
|12:20
|16:04
|19:07
|20:29
|MUĞLA
|04:45
|06:13
|13:10
|16:53
|19:56
|21:19
|MUŞ
|03:47
|05:18
|12:17
|16:03
|19:06
|20:31
|NEVŞEHİR
|04:15
|05:46
|12:44
|16:29
|19:33
|20:58
|NİĞDE
|04:17
|05:47
|12:44
|16:29
|19:32
|20:56
|ORDU
|03:54
|05:29
|12:32
|16:19
|19:24
|20:53
|RİZE
|03:43
|05:18
|12:21
|16:09
|19:14
|20:43
|SAKARYA
|04:24
|05:59
|13:01
|16:49
|19:54
|21:22
|SAMSUN
|03:58
|05:35
|12:38
|16:26
|19:31
|21:01
|SİİRT
|03:48
|05:18
|12:15
|16:00
|19:03
|20:27
|SİNOP
|04:00
|05:38
|12:43
|16:31
|19:37
|21:08
|SİVAS
|04:02
|05:34
|12:35
|16:21
|19:26
|20:52
|TEKİRDAĞ
|04:35
|06:10
|13:13
|17:01
|20:06
|21:35
|TOKAT
|04:01
|05:35
|12:37
|16:24
|19:29
|20:56
|TRABZON
|03:46
|05:22
|12:24
|16:12
|19:17
|20:46
|TUNCELİ
|03:54
|05:25
|12:25
|16:11
|19:15
|20:40
|ŞANLIURFA
|04:03
|05:32
|12:28
|16:12
|19:15
|20:37
|UŞAK
|04:36
|06:07
|13:06
|16:51
|19:54
|21:19
|VAN
|03:41
|05:11
|12:10
|15:55
|18:58
|20:23
|YOZGAT
|04:10
|05:43
|12:44
|16:30
|19:35
|21:01
|ZONGULDAK
|04:16
|05:52
|12:56
|16:44
|19:50
|21:19
|AKSARAY
|04:18
|05:49
|12:47
|16:32
|19:35
|21:00
|BAYBURT
|03:47
|05:21
|12:22
|16:09
|19:14
|20:41
|KARAMAN
|04:26
|05:54
|12:50
|16:34
|19:37
|20:59
|KIRIKKALE
|04:15
|05:48
|12:49
|16:36
|19:40
|21:07
|BATMAN
|03:52
|05:21
|12:19
|16:03
|19:06
|20:30
|ŞIRNAK
|03:48
|05:16
|12:13
|15:57
|19:00
|20:23
|BARTIN
|04:13
|05:50
|12:54
|16:42
|19:48
|21:18
|ARDAHAN
|03:34
|05:09
|12:12
|16:00
|19:05
|20:35
|IĞDIR
|03:33
|05:06
|12:07
|15:53
|18:58
|20:25
|YALOVA
|04:29
|06:04
|13:06
|16:53
|19:58
|21:27
|KARABÜK
|04:14
|05:50
|12:53
|16:40
|19:46
|21:15
|KİLİS
|04:12
|05:39
|12:35
|16:18
|19:21
|20:42
|OSMANİYE
|04:14
|05:42
|12:38
|16:22
|19:25
|20:47
|DÜZCE
|04:21
|05:56
|12:59
|16:46
|19:51
|21:20
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’TAN RAMAZAN AYI MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım” dedi
Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu akşam kılacağımız teravih namazının ardından yarın tutacağımız ilk oruç ile Ramazan ayına girmiş olacağız.
Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Zira bu kutlu zaman, yorulan ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, özümüze ve fıtratımıza yönelerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz bir fırsattır.
İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi; bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir.
Diğer yandan, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu zorlukların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu biliyoruz.
Bu sebeple, yaşadığımız hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alacağız. Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim olacağız. Müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı ve en etkili devası olan dua ile Rabbimize iltica edeceğiz. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden, umut ve ufuk merkezi Kur’an-ı Kerim’i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i rehber edinerek bu zorlu günleri inşallah geride bırakacağız.
Bu itibarla, tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım. Özümüze yöneldiğimiz, bütün hayatımızı Kur’an’la gözden geçirme fırsatı bulduğumuz bu muhasebe ayında; yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirelim.
Yüce Kitabımızı okuduğumuz gibi, onun deruni manası üzerinde de tefekkür ederek Müslümanca bir bilinç oluşturalım. Oruçlarımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, eylem ve tutumlarla bütünleştirelim. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak, başta sigara olmak üzere sağlığımız için tehdit oluşturan bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım.
Ramazana dair yaşanan bütün güzelliklere, bir heyecan ve coşku atmosferiyle özellikle çocuklarımızı dâhil ederek onların hafızalarında güzel hatıralar bırakalım. Çocuklarımızın özündeki selim fıtratı, Ramazan ayının manevi iklimiyle buluşturarak Yaratıcıyı, dünyayı ve oruç özelindeki diğer ibadetleri daha yakından hissetmelerini sağlayalım.
Dinimizin bizden istediği en önemli hasletlerden ve tarihten bugüne milletimizin yaşattığı güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda adeta bir seferberliğe dönüştürelim.
Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!