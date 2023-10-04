Öğle namazı, 5 vakit namaz arasında kılınan ikinci namazdır. Bu namaz, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet şeklinde toplam 10 rekat kılınır. Öğle namazı vakti, güneşin tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve ikindi vaktine kadar devam eder. Yani, öğle namazı kaçta başlar ve öğle namazı kaça kadar kılınır sorularının cevapları bu zaman aralığına dayanır. Öğle namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, namazın doğru ve huzur içinde kılınmasını sağlar. Namaz sırasında Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunmalıdır. İslam inancına göre, bu ibadet, günün geri kalanına manevi bir enerji ve huzur katar.