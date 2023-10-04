Öğle namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Öğle namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur?
Öğle namazı, Müslümanların vakit namazları içerisinde kıldığı ikinci namazdır. Öğle namazı kaç rekat sorusunun cevabı; 4 sünnet, 4 farz ve 2 rekatı ise son sünnet şeklindedir. Öğle namazı vakti, güneşin zirve yaptığı andan itibaren başlar. Yani, öğle namazı kaçta başlar ve öğle namazı kaça kadar kılınır sorularının yanıtları, bu zaman dilimine dayanır. Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmak, namazın doğru bir şekilde eda edilmesi için kritiktir. Kılınan rekatlarda Fatiha Suresi'nin ardından bir sure veya ayetler okunarak namaz tamamlanır.
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Öğle namazı, 5 vakit namaz arasında kılınan ikinci namazdır. Bu namaz, 4 sünnet, 4 farz ve 2 son sünnet şeklinde toplam 10 rekat kılınır. Öğle namazı vakti, güneşin tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve ikindi vaktine kadar devam eder. Yani, öğle namazı kaçta başlar ve öğle namazı kaça kadar kılınır sorularının cevapları bu zaman aralığına dayanır. Öğle namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, namazın doğru ve huzur içinde kılınmasını sağlar. Namaz sırasında Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunmalıdır. İslam inancına göre, bu ibadet, günün geri kalanına manevi bir enerji ve huzur katar.
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ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz ve son 2 rekatı ise son sünnet şeklinde kılınan öğle namazı tamamı 10 rekattır. Öğle namazı 5 vakit namaz içerisinde ikinci olarak kılınır. Öğlen namaz vaktinin girmesi ile ikindi namazı arasındaki vakitte kılınabilir. İkindi namazı gelinceye kadar öğlen namazı kılınabilir.
ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
'Öğle namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Öğle namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve öğle namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler Diyanet anlatımı ile öğle namazı kılınışına hemen aşağıdan ulaşabilir.
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Öğle Namazı 4 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke duası okunur.
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'la" denir"
Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."
Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahire" yani oturuşa geçilir.
Ettehıyyatü okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
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3. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.
"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir.
Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur.
"Allahümme Salli ve Barik" okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
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Öğle Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
Subhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettahiyyatu okunur.
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3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
“Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
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Öğle Namazı 2 Rekat Son Sünneti Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
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ÖĞLE NAMAZINDA OKUNACAK SURELER VE DUALAR
Sübhaneke Duası
Fatiha Suresi
İhlas Suresi
Nas Suresi
Felak Suresi
Ettehiyyatü Duası
Allahumme Salli Duası
Allahumme Barik Duası
Rabbena atina Duası
Rabbenağfirli Duası
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kafirun Suresi
Kevser Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
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ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Ala Rasulina salavat"
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