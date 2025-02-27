Öğle namazı kılınışı! Erkek ve kadın öğle namazı nasıl kılınır kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

Öğle namazı kılınışı! Erkek ve kadın öğle namazı nasıl kılınır kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

Namaz sadece bir ritüel değil; bir disiplin sabır huzur ve şükür aracıdır. İslam'da namaz bir Müslümanın Allah’a olan kulluk görevini yerine getirdiği ve O'na olan sevgisini saygısını her gün tazelediği bir eylemdir. Her vakit namazında yapılan zikir insanın kalbini arındırır ve dünya işlerinden uzaklaşarak bir derinliğe ulaşmasını sağlar. Namaz İslam’ın özüdür; hem bireysel hem de toplumsal düzeyde birlik ve kardeşliği pekiştirir.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

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Öğle namazı İslam’ın beş vakit namazından biridir ve her Müslümanın gün içinde yerine getirmesi gereken farz ibadetlerden birisidir. Öğle namazı öğle vaktinin girmesiyle başlar ve ikindi vaktinin girmesine kadar kılınabilir. Toplamda dört rekat farz olarak kılınan öğle namazı gündüzün ortasında güneşin en tepede olduğu vakitte kılınır. Namaz sadece fiziksel bir ibadet değil; bir yenilenme sabır ve teslimiyet sürecidir.

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Müslümanlar Allah’a yönelerek günün stresinden ve sıkıntılarından arınarak iç huzuru bulurlar. Öğle namazı Allah’a şükretme O’na bağlılıklarını ifade etme ve ahlaki erdemleri pekiştirme amacı taşır. Namazın her bir rekatında Fatiha Suresi ve zammı sureler okunur ardından rükû secde ve tashahhud gibi temel hareketler gerçekleştirilir. Namaz bir Müslümanın ruhsal arınma ve Allah ile yakınlık kurma yolundaki en önemli ibadetlerden biridir.

ERKEK VE KADIN ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı İslam’ın farz ibadetlerinden biridir ve günde beş vakit kılınan namazlardan birisidir. Öğle vaktinin girmesiyle başlar ve ikindi vaktinin girmesine kadar kılınabilir. Öğle namazı kılınışı dört rekat farz namazından oluşur ve Müslümanların namazda dikkat etmeleri gereken çeşitli kuralları ve detayları vardır.

Namaz öncesinde bazı hazırlıklar yapılmalıdır:

Abdest almak: Namaz kılabilmek için temiz olmak gerekmektedir. Bu nedenle abdest almak namazdan önce yapılması gereken ilk adımdır.

Temizlik: Vücutta giysilerde ve namaz kılınacak yerin temiz olması önemlidir. Namaz sırasında temiz bir zihin ve bedenle ibadet edilmesi gerekir.

Kıbleye yönelmek: Namaz kılarken kıbleye doğru dönülmesi gerekir. Kıble Mekke’deki Kâbe’ye yönelmektir.

Niyet etmek: Namaza başlamadan önce niyet edilir. Niyet içten yapılır sözlü olarak sesli bir şekilde söylenmesine gerek yoktur. Öğle namazı için niyet şu şekilde yapılabilir: “Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya.”

Namaza başlamak için "Allahu Akbar" diyerek eller kaldırılır. Bu "Allah en büyüktür" anlamına gelir ve namazın başlangıcını simgeler.

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İlk Rekat:

Fatiha Suresi ve zammı sûre: Namazın ilk rekatında eller açıldıktan sonra "Allahu Akbar" denir ve eller bağlanır. Ardından Fatiha Suresi okunur ve ardından kısa bir sure (zammı sure) okunur.

Fatiha Suresi: Her rekatta Fatiha suresi okunması gerekmektedir. Fatiha suresi namazda tek başına bir dua olarak kabul edilir ve bir müminin Allah ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanır.

Zammı Sure: Zammı sure kısa bir sure olur. Örneğin, İhlas Suresi Felak Suresi veya Nas Suresi gibi sureler okunabilir.

Rükû: Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra "Allahu Akbar" diyerek rükûya gidilir. Rükûda bel düz bir şekilde eller dizlere yerleştirilir baş ve sırt aynı hizada olacak şekilde eğilinir. Rükûda "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Kalkış: Rükûdan sonra tekrar "Sem’Allahu limen hamideh" denir ve baş düz bir şekilde kaldırılır. Ardından "Rabbena lekel hamd" söylenir. İkinci Rekat: REKLAM Fatiha ve zammı sure: İkinci rekata başlarken yine "Allahu Akbar" denir ve eller bağlanır. İlk rekatta olduğu gibi Fatiha Suresi ve ardından bir zammı sure okunur.

Rükû ve kalkış: Aynı şekilde ikinci rekatta da rükûya gidilir ve "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Ardından kalkış yapılır ve "Rabbena lekel hamd" denir.

Secde: Kalkıştan sonra secdeye gidilir. Secdede alnın ve burnun yere değmesi gerekir. Secdede "Subhane Rabbiyel A'la" denir. Bu secde Allah’a en yakın olunan andır. İkinci Secde ve Oturuş İkinci secde: İlk secdeden sonra "Allahu Akbar" diyerek oturulur ve ardından tekrar secdeye gidilir. İkinci secdede de "Subhane Rabbiyel A'la" denir.

Tashahhud (oturuş): İkinci secdeden sonra oturuşa geçilir ve "Ettehiyyatü" duası okunur. Bu dua tüm salavatları ve Allah’a olan selamı içerir.

Tashahhud duası: "Attehiyyatü lillahi ve’s-salavatü ve’t-tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyna ve alâ ibadillahi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhoo ve resulühü." Üçüncü ve Dördüncü Rekat Fatiha ve zammı sure: Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yine Fatiha ve zammı sure okunur.

Rükû ve secdeler: Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da rükû ve secdeler yapılır. Bu adımlar aynı şekilde uygulanır. Son Oturuş ve Selam Tashahhud ve salavat: Dördüncü rekattan sonra son oturuşa geçilir. Yine "Attehiyyatü" duası okunur ve sonra "Allahümme salli alâ Muhammed" gibi salavatlar okunur.

Selam: Namazın sonunda sağa ve sola selam verilir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek namaz sonlandırılır. Namazın bitiminden sonra Müslümanlar dua ederler. Bireysel istekler toplumsal barış ve iyilik için dua edilir. Öğle namazından sonra Allah’a yakarış ve tövbe de yapılabilir. Ayrıca öğle namazından sonra özellikle önerilen zikir ve dua pratikleri vardır. Öğle namazı farz olarak kabul edilen dört rekattan oluşur. Bu dört rekatın doğru bir şekilde ve dikkatle yapılması namazın kabul olmasını sağlar. Müslümanlar her vakit namazda olduğu gibi öğle namazını da huşu içinde Allah’a yönelerek ve O’na teslim olarak kılmalıdırlar.