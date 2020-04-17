17 NİSAN 2020
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Öğle namazı kaçta? 17 Nisan 2020! (İstanbul, Ankara, İzmir) Bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak?

Öğle namazı vakti, bugün camilerde kılınmayacak Cuma namazı yerine evlerde kılınacak öğle namazı nedeniyle gündemde. Peki öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 17 Nisan Cuma öğle namazı kaçta?

17.04.2020 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Öğle namazı

Öğle ezanı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 17 Nisan 2020 öğle namazı vakti haberimizde.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ

İstanbul'da öğle namazı saat 13.09'da okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.53, İzmir için ise 13.19...

İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 17 NİSAN

İLİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
ADANA04:2905:5512:4316:2419:2220:42
ADIYAMAN04:1505:4212:3116:1319:1120:32
AFYONKARAHİSAR04:4306:1213:0216:4519:4321:06
AĞRI03:5005:2012:1215:5518:5520:19
AMASYA04:1605:4812:4116:2519:2520:50
ANKARA04:3006:0112:5316:3619:3621:00
ANTALYA04:4806:1313:0216:4319:4021:00
ARTVİN03:5005:2312:1716:0119:0120:28
AYDIN04:5706:2413:1316:5519:5321:14
BALIKESİR04:5106:2113:1316:5619:5521:19
BİLECİK04:4106:1213:0516:4819:4721:12
BİNGÖL04:0305:3212:2316:0519:0420:26
BİTLİS03:5805:2612:1615:5818:5720:18
BOLU04:3306:0512:5816:4219:4221:08
BURDUR04:4706:1413:0316:4519:4321:04
BURSA04:4506:1613:0816:5219:5121:16
ÇANAKKALE04:5506:2613:1917:0220:0221:26
ÇANKIRI04:2505:5712:5016:3419:3320:59
ÇORUM04:2005:5212:4516:2819:2820:54
DENİZLİ04:5206:1913:0816:5019:4821:09
DİYARBAKIR04:0705:3412:2416:0519:0420:25
EDİRNE04:5006:2413:1817:0320:0321:31
ELAZIĞ04:0905:3712:2816:1019:0920:31
ERZİNCAN04:0405:3412:2716:1019:0920:33
ERZURUM03:5705:2712:2016:0319:0220:26
ESKİŞEHİR04:4006:1013:0316:4619:4521:09
GAZİANTEP04:2105:4612:3516:1619:1420:34
GİRESUN04:0505:3712:3116:1519:1520:41
GÜMÜŞHANE04:0205:3412:2716:1019:1020:35
HAKKARİ03:5405:2012:1015:5118:4920:10
HATAY04:2805:5212:4016:2019:1820:36
ISPARTA04:4606:1313:0216:4419:4221:03
MERSİN04:3305:5812:4616:2719:2420:44
İSTANBUL04:4206:1513:0916:5319:5321:19
İZMİR04:5806:2613:1616:5819:5621:18
KARS03:4705:1912:1215:5618:5620:21
KASTAMONU04:2205:5512:4916:3419:3421:01
KAYSERİ04:2405:5212:4316:2519:2320:46
KIRKLARELİ04:4706:2113:1617:0020:0121:28
KIRŞEHİR04:2805:5712:4816:3019:2920:52
KOCAELİ04:3906:1113:0516:4919:4821:14
KONYA04:3806:0512:5516:3619:3420:55
KÜTAHYA04:4306:1313:0516:4719:4621:10
MALATYA04:1305:4112:3116:1319:1220:33
MANİSA04:5606:2413:1516:5719:5621:18
KAHRAMANMARAŞ04:2105:4812:3716:1819:1620:37
MARDİN04:0705:3312:2216:0319:0120:21
MUĞLA04:5606:2213:1116:5219:5021:10
MUŞ03:5905:2812:1916:0118:5920:22
NEVŞEHİR04:2705:5512:4616:2819:2620:49
NİĞDE04:2905:5612:4616:2819:2620:47
ORDU04:0705:3912:3316:1719:1720:43
RİZE03:5605:2912:2316:0619:0620:33
SAKARYA04:3706:0913:0316:4719:4721:12
SAMSUN04:1205:4512:3916:2319:2420:50
SİİRT04:0005:2712:1715:5818:5720:18
SİNOP04:1405:4912:4416:2819:2920:58
SİVAS04:1405:4412:3716:2019:1920:43
TEKİRDAĞ04:4806:2113:1516:5819:5821:25
TOKAT04:1405:4512:3816:2219:2120:46
TRABZON03:5905:3212:2616:1019:1020:36
TUNCELİ04:0605:3512:2616:0919:0820:31
ŞANLIURFA04:1505:4112:2916:1019:0820:28
UŞAK04:4806:1613:0716:4919:4821:10
VAN03:5305:2112:1115:5318:5220:14
YOZGAT04:2305:5312:4516:2819:2820:52
ZONGULDAK04:3006:0312:5716:4219:4221:09
AKSARAY04:3005:5812:4816:3019:2920:51
BAYBURT04:0005:3112:2416:0719:0720:32
KARAMAN04:3706:0312:5216:3319:3120:51
KIRIKKALE04:2805:5812:5116:3419:3320:57
BATMAN04:0405:3012:2016:0219:0020:21
ŞIRNAK03:5905:2612:1515:5618:5420:15
BARTIN04:2706:0012:5516:4019:4021:08
ARDAHAN03:4705:2012:1415:5818:5820:24
IĞDIR03:4605:1612:0815:5218:5120:15
YALOVA04:4206:1413:0816:5119:5121:17
KARABÜK04:2706:0012:5416:3819:3821:05
KİLİS04:2305:4812:3616:1719:1420:34
OSMANİYE04:2505:5112:4016:2119:1820:38
DÜZCE04:3406:0613:0016:4419:4421:10

 

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