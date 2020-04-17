Öğle ezanı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 17 Nisan 2020 öğle namazı vakti haberimizde.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ

İstanbul'da öğle namazı saat 13.09'da okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.53, İzmir için ise 13.19...

İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 17 NİSAN

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:29 05:55 12:43 16:24 19:22 20:42 ADIYAMAN 04:15 05:42 12:31 16:13 19:11 20:32 AFYONKARAHİSAR 04:43 06:12 13:02 16:45 19:43 21:06 AĞRI 03:50 05:20 12:12 15:55 18:55 20:19 AMASYA 04:16 05:48 12:41 16:25 19:25 20:50 ANKARA 04:30 06:01 12:53 16:36 19:36 21:00 ANTALYA 04:48 06:13 13:02 16:43 19:40 21:00 ARTVİN 03:50 05:23 12:17 16:01 19:01 20:28 AYDIN 04:57 06:24 13:13 16:55 19:53 21:14 BALIKESİR 04:51 06:21 13:13 16:56 19:55 21:19 BİLECİK 04:41 06:12 13:05 16:48 19:47 21:12 BİNGÖL 04:03 05:32 12:23 16:05 19:04 20:26 BİTLİS 03:58 05:26 12:16 15:58 18:57 20:18 BOLU 04:33 06:05 12:58 16:42 19:42 21:08 BURDUR 04:47 06:14 13:03 16:45 19:43 21:04 BURSA 04:45 06:16 13:08 16:52 19:51 21:16 ÇANAKKALE 04:55 06:26 13:19 17:02 20:02 21:26 ÇANKIRI 04:25 05:57 12:50 16:34 19:33 20:59 ÇORUM 04:20 05:52 12:45 16:28 19:28 20:54 DENİZLİ 04:52 06:19 13:08 16:50 19:48 21:09 DİYARBAKIR 04:07 05:34 12:24 16:05 19:04 20:25 EDİRNE 04:50 06:24 13:18 17:03 20:03 21:31 ELAZIĞ 04:09 05:37 12:28 16:10 19:09 20:31 ERZİNCAN 04:04 05:34 12:27 16:10 19:09 20:33 ERZURUM 03:57 05:27 12:20 16:03 19:02 20:26 ESKİŞEHİR 04:40 06:10 13:03 16:46 19:45 21:09 GAZİANTEP 04:21 05:46 12:35 16:16 19:14 20:34 GİRESUN 04:05 05:37 12:31 16:15 19:15 20:41 GÜMÜŞHANE 04:02 05:34 12:27 16:10 19:10 20:35 HAKKARİ 03:54 05:20 12:10 15:51 18:49 20:10 HATAY 04:28 05:52 12:40 16:20 19:18 20:36 ISPARTA 04:46 06:13 13:02 16:44 19:42 21:03 MERSİN 04:33 05:58 12:46 16:27 19:24 20:44 İSTANBUL 04:42 06:15 13:09 16:53 19:53 21:19 İZMİR 04:58 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18 KARS 03:47 05:19 12:12 15:56 18:56 20:21 KASTAMONU 04:22 05:55 12:49 16:34 19:34 21:01 KAYSERİ 04:24 05:52 12:43 16:25 19:23 20:46 KIRKLARELİ 04:47 06:21 13:16 17:00 20:01 21:28 KIRŞEHİR 04:28 05:57 12:48 16:30 19:29 20:52 KOCAELİ 04:39 06:11 13:05 16:49 19:48 21:14 KONYA 04:38 06:05 12:55 16:36 19:34 20:55 KÜTAHYA 04:43 06:13 13:05 16:47 19:46 21:10 MALATYA 04:13 05:41 12:31 16:13 19:12 20:33 MANİSA 04:56 06:24 13:15 16:57 19:56 21:18 KAHRAMANMARAŞ 04:21 05:48 12:37 16:18 19:16 20:37 MARDİN 04:07 05:33 12:22 16:03 19:01 20:21 MUĞLA 04:56 06:22 13:11 16:52 19:50 21:10 MUŞ 03:59 05:28 12:19 16:01 18:59 20:22 NEVŞEHİR 04:27 05:55 12:46 16:28 19:26 20:49 NİĞDE 04:29 05:56 12:46 16:28 19:26 20:47 ORDU 04:07 05:39 12:33 16:17 19:17 20:43 RİZE 03:56 05:29 12:23 16:06 19:06 20:33 SAKARYA 04:37 06:09 13:03 16:47 19:47 21:12 SAMSUN 04:12 05:45 12:39 16:23 19:24 20:50 SİİRT 04:00 05:27 12:17 15:58 18:57 20:18 SİNOP 04:14 05:49 12:44 16:28 19:29 20:58 SİVAS 04:14 05:44 12:37 16:20 19:19 20:43 TEKİRDAĞ 04:48 06:21 13:15 16:58 19:58 21:25 TOKAT 04:14 05:45 12:38 16:22 19:21 20:46 TRABZON 03:59 05:32 12:26 16:10 19:10 20:36 TUNCELİ 04:06 05:35 12:26 16:09 19:08 20:31 ŞANLIURFA 04:15 05:41 12:29 16:10 19:08 20:28 UŞAK 04:48 06:16 13:07 16:49 19:48 21:10 VAN 03:53 05:21 12:11 15:53 18:52 20:14 YOZGAT 04:23 05:53 12:45 16:28 19:28 20:52 ZONGULDAK 04:30 06:03 12:57 16:42 19:42 21:09 AKSARAY 04:30 05:58 12:48 16:30 19:29 20:51 BAYBURT 04:00 05:31 12:24 16:07 19:07 20:32 KARAMAN 04:37 06:03 12:52 16:33 19:31 20:51 KIRIKKALE 04:28 05:58 12:51 16:34 19:33 20:57 BATMAN 04:04 05:30 12:20 16:02 19:00 20:21 ŞIRNAK 03:59 05:26 12:15 15:56 18:54 20:15 BARTIN 04:27 06:00 12:55 16:40 19:40 21:08 ARDAHAN 03:47 05:20 12:14 15:58 18:58 20:24 IĞDIR 03:46 05:16 12:08 15:52 18:51 20:15 YALOVA 04:42 06:14 13:08 16:51 19:51 21:17 KARABÜK 04:27 06:00 12:54 16:38 19:38 21:05 KİLİS 04:23 05:48 12:36 16:17 19:14 20:34 OSMANİYE 04:25 05:51 12:40 16:21 19:18 20:38 DÜZCE 04:34 06:06 13:00 16:44 19:44 21:10