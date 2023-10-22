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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ÖGG sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 105. dönem ÖGG Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama sayfası... - Merak Edilenler Haberleri

        ÖGG sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 105. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

        21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı ile ilgili artık gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Söz konusu sınava katılım gösteren binlerce aday; soru ve cevapları yayınlanmasının ardından ÖGG sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, ÖGG sınav sonuçlarına dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:45
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        • 1

          Dün itibariyle yurt genelinde düzenlenen 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası artık sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceği gündem oldu. İşte, binlerce katılımcıyı yakından ilgilendiren konu hakkında detaylar...

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 17 Kasım 2023 itibariyle adayların erişime açılacak.

          Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        • 4

          ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

          Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

          Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

          Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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