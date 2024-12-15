Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, yılın son sınavı olarak gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sınav 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi soru kitapçığı ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...