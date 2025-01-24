Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 2025 ÖGG sınav tarihi

        ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 2025 ÖGG sınav tarihi

        Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav yerleri sınav tarihinden kısa süre önce açıklanıyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Özel Güvenlik sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik sınav takvimi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet adresinden yayınlandı.

        • 2

          ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

          EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 3

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa