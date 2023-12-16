ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.