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        Haberler Gündem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 107. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 107. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgula

        Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim Sınavı 24 Şubat'ta gerçekleşti. EGM tarafından yapılan ÖGG sınav sonuçları sorgulaması başladı. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. EGM tarafından açıklanan sınav takvimine göre ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 107. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları sorgulama bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:22
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        • 1

          ÖGG sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Özel Güvenlik 107.Dönem Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Heyecanla ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar "Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılacak değerlendirme aşamaları sonrasında ÖGG sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Özel güvenlik sınav sonuçları için Mart ayı işaret edildi.

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

          ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 3

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

          BAŞARILI OLAN ADAYLAR ÖZEL EĞİTİM ALACAK

          Görevli bulundukları kurumda asayişi sağlamakla görevli Özel Güvenlik Görevlileri, güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik ve silahlar konusunda özel eğitim alacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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