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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

        114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için Mayıs ayı işaret edildi. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:22
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        • 1

          Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi günü uygulandı. ÖGG sınav sonuçları için mayıs ayı işaret edildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 114. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara itiraz süreci ise 5-7 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

        • 3

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

          Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilecek. EGM'nin ana sayfasında yer alan "Özel Güvenlik" sekmesinden ilgili sınav dönemine ait sonuç ekranına yönlendirme yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşmaları mümkün olacak.

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