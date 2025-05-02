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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama sayfası

        ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama sayfası

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik sınavı soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler 114. ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. 12 Nisan'da uygulanan sınavın ardından ÖGG sonuçları beklenmeye başlandı. Sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşılacak. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:11
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        • 1

          ÖGG sınav sonuçları sorgulanıyor. Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü uygulandı. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayınlandı. ÖGG sonuçları için tarih bilgisi geldi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı

        • 2

          114.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü uygulanmıştı. Sınava katılan adayların sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklanıyor.

          Sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşılacak. Sorgulama işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki sınav sonuçları sekmesinden yapılabilecek.

          Sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak. İtiraz sonuçları 9 Mayıs'ta açıklanacak.

          114. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

          Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilecek. EGM'nin ana sayfasında yer alan "Özel Güvenlik" sekmesinden ilgili sınav dönemine ait sonuç ekranına yönlendirme yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşmaları mümkün olacak.

          ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

          Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

          Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

          Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

          Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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