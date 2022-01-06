2021 yılında Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ÖGG sınavına giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖGG sınav soruları ve adat cevapları 21 Aralık tarihinde adayların erişimine açılmıştı. EGM tarafından yayınlanan sınav talimatlarına göre ÖGG yazılı sınav sorularına itiraz etmek isteyen adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar. İşte ÖGG 95. dönem sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...