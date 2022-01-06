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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 95. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı!

2021 yılının en çok araştırılan konularından biri de Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarıydı. 2021 ÖGG sınavı 19 Aralık Pazar günü gerçekleşmişti. Özel Güvenlik Görevlisi olma hayaliyle ÖGG sınavlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 95. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı!

06.01.2022 - 12:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2021 yılında Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ÖGG sınavına giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖGG sınav soruları ve adat cevapları 21 Aralık tarihinde adayların erişimine açılmıştı. EGM tarafından yayınlanan sınav talimatlarına göre ÖGG yazılı sınav sorularına itiraz etmek isteyen adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar. İşte ÖGG 95. dönem sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler... 

  • ÖGG 95. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    95. dönem ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz açıklama yapılmadı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. 95. dönem ÖGG sınavının 19 Aralık'ta yapıldığı düşünülürse sonuçların 7 Ocak'ta erişime açılması bekleniyor. 

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

    95.dönem ÖGG sınav sonuçları onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçların açıklandığı andan itibaren TC kimlik numarası Sınav adı ve Güvenlik Kodu bilgilerini ekledikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecek.

  • 2021 ÖGG 95. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

    Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

    Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan

    Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

    Atıştan da 3 isabet yapsan

    60 soru * 1 puan =60 puan

    15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

    Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

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