Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası olan kişilerin silahsız yenileme eğitimiyle beraber silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılım sağlayacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanı toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda ÖGG sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.