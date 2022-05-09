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ÖGG SINAV SONUÇLARI 2022: Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 97.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 24 Nisan günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavının ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. İşte, Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı…

09.05.2022 - 16:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ÖGG sınav sonuçları için kritik haftaya girildi. 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyordu. Sınav soru cevaplarının açıklanmasının ardından gözler Özel güvenlik sınav sonuçlarına çevrildi. İşte, Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili merak edilenler…

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    24 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

  • ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” üzerinden ilan edilecek. Bu site üzerinden sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlara da ulaşım sağlanılıyor. 

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

  • Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası olan kişilerin silahsız yenileme eğitimiyle beraber silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılım sağlayacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanı toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda ÖGG sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

  • ÖGG SINAV İTİRAZLARI

    Yazılı sınav sorularına, ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz eden Özel Güvenlik adayları Halk Bankası Şubelerindne sınav adı ve kimlik bilgileri ile 15 TL ücret yatıracaklardır.

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