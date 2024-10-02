ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) takvimi açıklandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2024 yılı sınav tarihleri merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavı bu yıl 4 kez uygulandı. Son iki sınava girmek isteyen adaylar ekim ve aralık ayında gerçekleştirilecek sınav tarihilerine odaklandı. İşte ÖGG sınav tarihleri ve giriş yerleri hakkında detaylar...
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Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) için araştırmalar sürüyor. Sınava girecek kişiler sınav tarihi sorgulamasına şimdiden başladı. Peki ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında uygulanacak? İşte Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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ÖGG SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖGG sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
ÖZEL GÜVENLİK 111. TEMEL EĞİTİM VE 87. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak.
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Aralık ayındaki sınav ise 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.