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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ogeday isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

OGEDAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ogeday ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ogeday adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ogeday isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

OGEDAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ogeday ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok akıllı, bilgili. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu.

OGEDAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ogeday ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ogeday adını koymak caizdir.

OGEDAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ogeday ismini kullanan 1.163 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ogeday ismini kullanan 536 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ogeday ismini kullanan 121 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ogeday ismini kullanan 114 kişi bulunmaktadır.

OGEDAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Ogeday olanlar hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket