Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Oflu Hoca'nın Şifresi filminin ardından izleyici ile buluşan Oflu Hoca Trakya'da filmi yine son dönemin iddialı komedi filmleri arasında yer alıyor. Oflu Hoca Trakya'da filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI KİMLER?

Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan ve Gülhan Tekin yer alıyor.

OFLU HOCA TRAKYA'DA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük kısmı Lüleburgaz'da yapıldı.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.