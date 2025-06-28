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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ödüllü filmler ENKA Açık Hava Sineması'nda

        Ödüllü filmler ENKA Açık Hava Sineması'nda

        ENKA Sanat ile Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan ENKA Açık Hava Sineması Ağustos ayında Mükemmel Günler (Perfect Days) Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and Heron), Bir Skandalın Peşinde (May December) ve Oppenheimer filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 00:07 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:07
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        Ödüllü filmler ENKA Açık Hava Sineması'nda
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        ENKA Sanat’ın gelenekselleşen ENKA Açık Hava Sineması bu yaz perdelerini, 1 Ağustos Perşembe akşamı Kôji Yakusho’ya Cannes’da En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren ve Oscar’a aday gösterilen Mükemmel Günler (Perfect Days) filmiyle açacak. Adını Lou Reed’in eşsiz klasiği “Perfect Day”den alan film, işini son derece titizlikle, kendini vererek ve gururla yapan tuvalet temizlikçisi Hirayama’nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartacak.

        Çocuk ve Balıkçıl
        Çocuk ve Balıkçıl
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        5 Ağustos Pazartesi akşamı ise büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüşünü de sağlayan yılın en çok beklenen animasyon filmi Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and The Heron), ENKA Açık Hava Sineması’nda olacak.

        Bir Skandalın Peşinde
        Bir Skandalın Peşinde

        7 Ağustos Çarşamba akşamı ise Todd Haynes’in yeni filmi, Cannes’da Altın Palmiye için yarıştıktan sonra New York Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen Amerika’nın skandallara olan takıntılı zaafını su yüzüne çıkaran eğlenceli bir psikolojik dram Bir Skandalın Peşinde (May December) sinemaseverlerle buluşacak.

        Oppenheimer
        Oppenheimer

        Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Christopher Nolan imzalı, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın gözünden anlatıldığı Oppenheimer, 9 Ağustos Cuma akşamı ENKA Açık Hava Sineması’nın konuğu olacak.

        ENKA Sanat ile Başka Sinema iş birliğiyle Ağustos sonuna kadar sürecek olan film gösterimlerinde “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası geçerli olacak.

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        #ENKA Açık Hava Sineması
        #Enka Sanat
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