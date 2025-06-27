Yön levhası direği öldürdü! Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan 19 yaşındaki M.F.K. ise yaralandı. Soruşturma devam ediyor
Tekirdağ'da yürek yakan kaza, saat 08.30 sıralarında Çorlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi.
YÖN LEVHASINA ÇARPTI
DHA'daki habere göre Azra Özçelik'in (14) kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı.
ARKASINDA OTURAN ARKADAŞI DÜŞTÜ
Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AZRA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.