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        Haberler Gündem 3. Sayfa Azra Özçelik 14 yaşındaydı... Trajik son | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yön levhası direği öldürdü! Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan 19 yaşındaki M.F.K. ise yaralandı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:59
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        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
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        Tekirdağ'da yürek yakan kaza, saat 08.30 sıralarında Çorlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi.

        YÖN LEVHASINA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Azra Özçelik'in (14) kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı.

        ARKASINDA OTURAN ARKADAŞI DÜŞTÜ

        Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AZRA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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