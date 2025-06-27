Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlıktan tahliye oldu

        Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlıktan tahliye oldu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu

        Giriş: 27.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol Ekrem İmamoğlu ile birlikte 23 Mart’ta tutuklanmıştı. İş insanı Murat Kapki’nin kuzeni Berat Çağrı Kapki ise 26 Mayıs’ta tutuklanmıştı. İki isim savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından savcılığın talebiyle bugün tahliye oldu.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Umut Şenol “Rüşvet Vermek”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında samimi beyanlarda ve ikrarlarda bulunduğu buna bağlı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için kendi talebi üzerine ifadesinin alındığını kaydetti. Hakimlik alınan beyanların tutarlı oluşu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somuşlaştırıldığı, verdiği bilgilerin soruşturmaya faydalı olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

        ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

        Berat Çağrı Kapki hakkında da aynı gerekçelerle etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesine karar verildi. Ayrıca Şenol ve Kapki hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Umut Şenol
        #berat çağrı kapki
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Habertürk Anasayfa