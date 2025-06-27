İtalyanlar duyurdu: Inter'den Barış Alper'e teklif!
Galatasaray'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan ve takımdan ayrılığı gündemde olan Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan flaş transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan devi Inter'in Barış Alper için devrede olduğu aktarıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray'da oynadığı 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.
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Takımın yıldızlardan olan Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Calciomercato'da yer alan habere göre, Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu.
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Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon Euro istediği belirtilirken 25 yaşındaki futbolcunun Inter'e uyum sağlayabileceği aktarıldı.
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Haberde, Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den takımların ve Leipzig'in de talip olduğu söylenirken oyuncunun güçlü yönleri olarak fiziksel yapısı ve tekniğine dikkat çekildi.
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Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasraray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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