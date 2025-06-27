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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor: Osayi Samul, David Jurasek! - Beşiktaş Transfer Haberleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor: Osayi Samul, David Jurasek!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hem sağ bek hem de sol bek transferlerinde sona geldi. Sağ bek bölgesi için Fenerbahçe'den Osayi Samuel ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, sol bek bölgesi için de Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:06
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        • 1

          Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

        • 3

          Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti. Nijeryalı futbolcu, cumartesi günü saat 23.55 sularında İstanbul'a gelecek.

        • 4

          JURASEK'İN DE GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

          Transferde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrası sol bek bölgesini de güçlendiriyor.

        • 5

          Bu kapsamda takıma fayda sağlayabilecek oyuncuları gündemine alan siyah-beyazlılar, son olarak Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı.

        • 6

          Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

        • 7

          David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15 sularında İstanbul'a gelecek. Jurasek, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş'a imza atacak.

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