Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor: Osayi Samul, David Jurasek!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hem sağ bek hem de sol bek transferlerinde sona geldi. Sağ bek bölgesi için Fenerbahçe'den Osayi Samuel ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, sol bek bölgesi için de Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...
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Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
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Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti. Nijeryalı futbolcu, cumartesi günü saat 23.55 sularında İstanbul'a gelecek.
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JURASEK'İN DE GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!
Transferde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrası sol bek bölgesini de güçlendiriyor.
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Bu kapsamda takıma fayda sağlayabilecek oyuncuları gündemine alan siyah-beyazlılar, son olarak Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı.
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Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.
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David Jurasek, cumartesi günü saat 17.15 sularında İstanbul'a gelecek. Jurasek, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş'a imza atacak.