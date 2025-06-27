Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Ukrayna'ya 3 bin asker cenazesini daha teslim etmeye hazırız. Ancak memorandumlar birbirine zıt. 3. turda bunu görüşmeye hazırız.

NATO savunma bütçesindeki artış, var olmayan bir Rus saldırganlığına dayanıyor. Rusya, askeri harcama bütçesindeki zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Biz savunma harcamalarımızı küçülteceğiz.

Askeri harcamalarımızın bedelini enflasyonla ödedik."

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Putin ayrıca, Batı'nın aksine askeri harcamaları kısıtlamaya hazır olduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'a saygı duyduğunu, Trump'ın suikastlardan kurtulduğunu dile getirdi.

Putin "O, beklendiğinden daha zor olmasına rağmen Orta Doğu ve Ukrayna'da gerçekten barış istiyor." dedi.

Putin, konuşmasında, Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlarının zarar verici olmayacağını ifade etti.

Rus lider, daha önceki konuşmalarında da belirttiği üzere, NATO'nun genişlememesi konusunda söz aldıklarını ancak bu sözün yerine gelmediğini dile getirirken "Bizi neyin tehdit ettiğini tanımlama hakkına sahibiz." dedi.