Peş peşe orman yangınları!

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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DHA'nın haberine göre Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ayrıca takviye olarak Bilecik ve Göynük’ten itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 7 helikopter ve 2 uçakla havadan, 105 personel ve 24 araçla karadan müdahale ediliyor.

100 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahallede tahliye kararı alındı. Bu kapsamda, Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi’nde yangına yakın noktada bulunan 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilmektedir. İlgili tüm kurumlarımız sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimizdir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir” denildi.

REKLAM Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı! Haberi Görüntüle BALIKESİR SUSURLUK'TA YANGIN Balıkesirin Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İZMİR'DE BİR YANGIN DAHA İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına da karadan ve havadan müdahale ediliyor. AA'da yer alan habere göre Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. VALİ ELBAN: YANGINA ÇATI TADİLATI NEDEN OLDU, 455 EVİMİZİ TAHLİYE ETTİK İzmir Valisi Süleyman Elban, Bornova ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Yangının bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında spiral ve kaynak kullanılırken çıktığını belirten Vali Elban, "Sahaya çok yakın bir yerde helikopter alanımız var. Yangına birkaç dakika sonra havadan, 5 dakika sonra da karadan müdahalemiz başlamış oldu. An itibariyle yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Çok şükür enerjisi düşmüş durumda. Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Yangından etkilenen evcil hayvanımız da yok. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer, birçok iş makinesi, su tankeri ile 643 personelimiz ve güvenlik personellerimiz müdahale etti. AFAD, belediye ekipleri, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada. Yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Yangına neden olan 3 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını belirten Vali Elban, "Yangınla ilgili hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele verilirken, burada görev yapan bütün ekiplerimiz iyi koordinasyon sağladı. Yangında ciddi bir mücadele veriyorlar. Yüksek bir sıcaklık dönemindeyiz. Yoğun bir rüzgar var. Nem oranı da yüzde 17 veya 16'larda. Vatandaşlarımıza uyarım, bu havada izmarit atmasınlar, tadilat yapmasınlar yangına sebebiyet verecek bir şeye kalkışmasınlar. Özellikle rica ediyoruz. Özellikle hassas bir dönemdeyiz. Herkesten yüksek bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. Bazı evlerin yandığını belirten Vali Elban, şöyle devam etti: "Helikopterdeki incelemelerimizde ben de bazı evlerin kısmen de olsa yandığını gördüm. Şu an tüm odağımız, yangının kontrol altına alınması. Yangın kontrol altına alındıktan sonra saha taraması yapacağız." TEKİRDAĞ'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. REKLAM Yangına 3 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 15 itfaiye aracı, 120 orman işletme personeli ile havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü. ANTALYA'DA 7 NOKTADA YANGIN Antalya'nın Aksu, Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerindeki 7 noktada çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale ederek, alevler evlere ve seralara sıçramadan yangını söndürdü. Yangında 1 hektar ormanlık alan ile tarladaki zeytin, incir ve nar ağaçları zarar gördü. Aksu ilçesinin Kumköy ile Yeşilkaraman mahallelerinde de orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin, hızlı ve etkili müdahalesiyle iki yangın da söndürüldü.

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü. Gedik Mahallesi'nde çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü. KUMLUCA'DAKİ YANGINA İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRENCİ YURDU PERSONELİ YAPTI Antalya'nın Kumluca ilçesi Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli gerçekleştirdi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü. REKLAM ALANYA'DA ALEVLER ORMAN PARKA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde çıkan yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alevler Kızılalan Kent Orman Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü. "DÜN ORMAN ŞEFLERİMİZLE KÖYLÜMÜZÜ UYARMIŞTIK YANGINLARA KARŞI" Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi Muhtarı Kerim Dikmen, "Dün orman şeflerimizle köylümüzü uyarmıştık yangınlara karşı. Gerekli duyuruları yaptık ama ne yazık ki bugün ilçemizde yangın çıktı. Mahallemizdeki yangın saat 10.30 civarında başladı. Hemen ekiplere haber verdik. Erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Rüzgarın çok etkisi var. Yangını duyduğumuz anda hızlı şekilde hareket ettik" dedi. ANTALYA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI Diğer yandan Antalya'da mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Saat 11.20 itibarıyla Kepez, Kumluca ilçesinde sıcaklık 40,5, Kaş'ta 40,1 dereceye ulaştı. Orman yangınlarının yaşandığı ilçelerden Aksu'da sıcaklık 39,8 derece, nem yüzde 18 ölçüldü; rüzgarın hızı saatte 6 kilometre kaydedildi. Serik ilçesinde ise sıcaklık 41,1 derece, nem yüzde 12 ölçüldü. Rüzgarın hızı ilçenin bazı bölgelerinde saatte 23 kilometreye ulaştı. Orman yangının devam ettiği Alanya ilçesinde sıcaklık 30,7 derece kaydedildi. Rüzgarın saatte 10 kilometre hızla estiği ilçede, nem yüzde 74 oldu.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yeşil Mahallesinde Kırmızıburun ve Çökek yaylaları arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. BURSA'DAKİ YANGINA 2 HELİKOPTERLE MÜDAHALE Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına da 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ve 130 personelle müdahale ediliyor. MUĞLA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını da, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Fotoğraflar: AA