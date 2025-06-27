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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa yangın: Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!

        Bursa'da, sabah saatlerinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevler, İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere de sıçrarken mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Mahalledeki bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat: 14.32'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:46
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        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
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        Termometrenin 37 dereceyi gösterdiği Bursa'nın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        ALEVLER EVLERE SIÇRADI

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        Makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı. Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katılıyor.

        ORMANDA MAHSUR KALANLAR VAR

        Öte yandan ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

        İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN PAYLAŞIM

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi bilgi paylaşımında bulundu.

        "GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Osmangazi ilçemize bağlı Demirtaş ve İsmetiye mahallelerimizde süren yangın hakkında İtfaiye ekiplerimiz yangına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirmiş olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları destek ekipler beraberinde devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın bölgeden tahliye ihtiyacına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

        "ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMEKTEDİR"

        Gelişmeler, olay yerinde ve Afet Koordinasyon Merkezimizden (AKOM) anlık olarak takip edilmektedir. Söndürme çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi adına bölgede söndürme faaliyetine katılan araçlara öncelik tanınması gerekmektedir. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        OGM: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat: 14.32'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

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        #Bursa
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