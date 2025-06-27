Termometrenin 37 dereceyi gösterdiği Bursa'nın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI REKLAM Makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı. Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katılıyor.

ORMANDA MAHSUR KALANLAR VAR Öte yandan ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN PAYLAŞIM Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi bilgi paylaşımında bulundu.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR" Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Osmangazi ilçemize bağlı Demirtaş ve İsmetiye mahallelerimizde süren yangın hakkında İtfaiye ekiplerimiz yangına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirmiş olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları destek ekipler beraberinde devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın bölgeden tahliye ihtiyacına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

"ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMEKTEDİR" Gelişmeler, olay yerinde ve Afet Koordinasyon Merkezimizden (AKOM) anlık olarak takip edilmektedir. Söndürme çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi adına bölgede söndürme faaliyetine katılan araçlara öncelik tanınması gerekmektedir. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 🔥 Bursa / Osmangazi



Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. pic.twitter.com/DtiM84EjPF — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 27, 2025 OGM: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat: 14.32'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" dedi.