Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündemi değerlendirdi | Dış Haberler

        Bakan Fidan: ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmalı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılaya göre yüzde 5'e yükseltme konusunda anlaştığını ifade ederken, ABD ile İran'ın nükleer konusunda anlaşmaya varabileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin planlı bir görüşme olduğunu ve iki lider arasında bölgesel krizlerle ilgili sürekli bir görüş alışverişi bulunduğunu belirtti.

        Bakan Fidan, Lahey'deki NATO Zirvesinde, üye ülkelerin savunma harcamalarını (gayrisafi milli hasılaya göre) yüzde 5'e yükseltme konusunda anlaştığını ifade etti.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kararın, uluslararası güvenlikle ilgili oluşmuş dengeleri biraz değiştireceğini dile getirirken, Avrupa'nın ABD'den giderek daha bağımsız hâle geldiğinde, bunun hem jeostratejik hem de jeo-ekonomik olarak etkilerini göstereceğini işaret etti.

        REKLAM

        12 GÜN SÜREN İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

        Bakan Fidan, İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmaya dair de değerlendirmede bulundu.

        İsrail'in İran'a saldırmasının İran'ı meşru müdafaa yapan bir pozisyona ittiğini belirten Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç siyasetteki hesaplamalarının da olaylara etki ettiğini bildirdi. Bakan Fidan, kendi siyasi ikbali için bölgeyi ateşe atan bir siyasi zihnin olduğunu söyledi.

        Bakan Fidan, şu an bir sessizlik süreci olduğunu ancak bunu devamlı hâle getirmek için İran ile ABD arasında bir anlaşma sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        Bakan Fidan, Yemen'de olduğu gibi İran'ın desteklediği grupların varlığına işaret ederek, bu grupların tehdit olarak algılanıp saldırılara devam etmeye yönelik bir arayış olabileceğini belirtti.

        Bakan Fidan, İran ile ABD'nin nükleer konusunda bir anlaşmaya varabileceklerini ifade ederken, İran'ın nükleer tesislerinin büyük hasar aldığının aşikar olduğunu söyledi.

        Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile, B-52 bombardıman uçaklarının ABD'den havalandığına dair konuştuklarını belirtti. Bakan Fidan, B-52'lerin İran için gelip gelmediğini ise o an bilmediklerini dile getirdi.

        "BİZİ KORKUTACAK BİR ŞEY YOK"

        Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası tehdidine yönelik de açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok." derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Bakan "Halkımız müsterih olsun." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Habertürk Anasayfa