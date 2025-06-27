Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin planlı bir görüşme olduğunu ve iki lider arasında bölgesel krizlerle ilgili sürekli bir görüş alışverişi bulunduğunu belirtti.

REKLAM advertisement1

Bakan Fidan, Lahey'deki NATO Zirvesinde, üye ülkelerin savunma harcamalarını (gayrisafi milli hasılaya göre) yüzde 5'e yükseltme konusunda anlaştığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kararın, uluslararası güvenlikle ilgili oluşmuş dengeleri biraz değiştireceğini dile getirirken, Avrupa'nın ABD'den giderek daha bağımsız hâle geldiğinde, bunun hem jeostratejik hem de jeo-ekonomik olarak etkilerini göstereceğini işaret etti.

REKLAM

12 GÜN SÜREN İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

Bakan Fidan, İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmaya dair de değerlendirmede bulundu.

İsrail'in İran'a saldırmasının İran'ı meşru müdafaa yapan bir pozisyona ittiğini belirten Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç siyasetteki hesaplamalarının da olaylara etki ettiğini bildirdi. Bakan Fidan, kendi siyasi ikbali için bölgeyi ateşe atan bir siyasi zihnin olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, şu an bir sessizlik süreci olduğunu ancak bunu devamlı hâle getirmek için İran ile ABD arasında bir anlaşma sağlanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan, Yemen'de olduğu gibi İran'ın desteklediği grupların varlığına işaret ederek, bu grupların tehdit olarak algılanıp saldırılara devam etmeye yönelik bir arayış olabileceğini belirtti. Bakan Fidan, İran ile ABD'nin nükleer konusunda bir anlaşmaya varabileceklerini ifade ederken, İran'ın nükleer tesislerinin büyük hasar aldığının aşikar olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile, B-52 bombardıman uçaklarının ABD'den havalandığına dair konuştuklarını belirtti. Bakan Fidan, B-52'lerin İran için gelip gelmediğini ise o an bilmediklerini dile getirdi. "BİZİ KORKUTACAK BİR ŞEY YOK" Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası tehdidine yönelik de açıklamada bulundu. Bakan Fidan "Biz ülkemizi hem aklımızla hem de yüreğimizle savunuruz. Ölümden korkmuyoruz zaten. Bizi korkutacak bir şey yok." derken, en kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Bakan "Halkımız müsterih olsun." dedi.

*Fotoğraf: AA, temsilidir