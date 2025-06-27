Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
Gelecek sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarına girdi. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Jhon Duran için devrede. İşte detaylar...
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Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Jhon Duran için devreye girdi.
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Arabistan'da beklentileri karşılayaman Kolombiyalı forvet, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.
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Birçok Avrupa devi yıldız golcüyü kadrosuna katmayı hedeflerken, Fenerbahçe transferde hız kazandı.
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Sarı-lacivertliler, Jhon Duran için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer aday Jonathan David'in Juventus'a daha yakın olması nedeniyle yönetim, Jhon Duran transferini bitirmeyi hedefliyor.
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PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.