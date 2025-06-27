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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor

        İstanbul Sarıyer'de önce Hüsniye Metin'i ardından kafasına sıkarak intihar eden Mustafa Gül'ün olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre Gül'ün bir yıl önce Hüsniye Metin'in peşinde koştuğu ve kendisine 'Hayır' cevabı verilince, önce Metin'i sonrada kendini vurarak intihar etti. Hüsniye Metin, katil zanlısı Gül hakkında da 2 ay önce şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı

        Giriş: 27.06.2025 - 22:03 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:03
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        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
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        Hayatlarını kaybeden Metin ile Gül ile ilgili soruşturma başlatıldı.Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde 61 yaşındaki Hüsniye Metin'in evinden silah sesi duyan komşusunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri Hüsniye Metin ve 61 yaşındaki Mustafa Gül'ü kanlar içinde buldu. Hayatlarını kaybeden Metin ile Gül ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

        Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda Mustafa Gül’ün, önce Hüsniye Metin’i silahla vurduğu ardından da kendi kafasına sıkarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Metin ve Gül’ün cansız bedenleri incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Katil zanlısı Mustafa Gül
        Katil zanlısı Mustafa Gül

        2 AY ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

        Yapılan çalışmada hayatını kaybeden Hüsniye Metin'in 2 ay önce Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Gül'ün 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

        ‘HAYIR’ DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

        Yapılan çalışmalarda, Gül’ün bir yıl önce Hüsniye Metin’in peşinden koşmaya başladığı iddialarına ulaşıldı. Hüsniye Metin’in kardeşi, ablasının caniye ‘Hayır’ dediği için vurulduğunu iddia etti. Metin’in kardeşi, Mustafa Gül’ün bir yıldır ablasının peşinde olduğunu ve bunu takıntı haline getirerek rahatsız ettiğini söyledi. Bu kişi hakkında da daha önce şikayette bulunduklarını belirtti.

        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
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