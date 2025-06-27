Çıkışını; 'Kanıt' adlı suç dizisiyle yapan 44 yaşındaki Sera Tokdemir, 2009'dan bugüne kadar 31 TV dizisi ve sinema filminde rol aldı.
Sera Tokdemir'den cam silen dağcılara kahve ikramı
Oyuncu Sera Tokdemir'den sıra dışı ikram... Tokdemir, oturduğu binanın camlarını silen dağcı ekibe kahve ikram etti. Ekip, yerden metrelerce yüksekteki boşlukta kahve içmenin mutluluğunu yaşadı
Oyuncu Sera Tokdemir, evinde otururken binanın camlarının silindiğini fark etti. Camları silenlerin dağcı olduğunu öğrenen Tokdemir; "Oturduğum sitenin binalarındaki camları silenlerin profesyonel dağcı ekipler olduğunu öğrendim. Bu, bana çok değişik geldi" dedi.
Sera Tokdemir, camları silen dağcı ekiple bir süre sohbet ettikten sonra Türk kahvesi ikram etti. Dağcı ekip, yerden metrelerce yükseklikteki boşlukta kahve içmenin keyfini yaşadı.