Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.