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ÖDEMELER BAŞLADI! Aile Destek Paketi ödemeleri başladı, zaman hesaba yatar? 2022 Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler yararlanabilir, şartları neler?

Aile Destek Programı ödemeleri başladı! 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Her ay 450 - 600 TL arasında değişen tutarlar halinde yatırılması beklenen Aile Destek Paketine ilişkin detaylar ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Yanık, 29 Temmuz tarihinde ilk ödemelerin yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Araştırmaları devam eden konuda "Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

02.08.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" açıklaması ardından gündeme gelen Aile Destek Programı ödemeleri başladı. Aile Destek Paketi başvuruları e-devlet platformu üzerinden alınacak. İşte Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri...

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.

    E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyona programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

  • Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var.  Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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