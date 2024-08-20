Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı

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Bu yıl 31 Ağustos–18 Eylül 2024 tarihlerinde müzikseverleri ağırlamaya hazırlanan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin içeriği bu yıl farklı müzik türleriyle ve enstrümanlarla genişlerken daha da kapsayıcı bir program sunuyor. 31 Ağustos Cumartesi akşamı açılış konserinde efsanevi çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt’ten oluşan Cello Duello’yu ilk kez Türkiye’de ağırlayacak olan festival aynı zamanda Villa Musica; Vincent Mussat, Joë Christophe ve Nil Kocamangil; Baltık Gitar Dörtlüsü; SONICO; Tambuco Percussion Ensemble ile Ludmil Angelov ve Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konserlerine ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanış konserini ise 18 Eylül Çarşamba akşamı günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène verecek.

Rick Stotijn DÜNYA ÇAPINDAKİ MÜZİSYENLERLE SÖYLEŞİLER Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sevdikleri müzikleri öğrenmek ve onlarla bu müzikler üzerine sohbet etmek amacıyla düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşileri, Feyzi Erçin’in moderatörlüğünde müzik dünyasının sınırlarını aşarak, farklı müzik türlerini bir araya getiren yepyeni bir deneyim sunacak. Söyleşilerin bu yılki konukları, Villa Musica; Joë Christophe ve Vincent Mussat; Tambuco Percussion Ensemble ile Anadolu Nefesli Beşlisi ve Ludmil Angelov olacak. Baltık Gitar Dörtlüsü Dördüncü yılında da konservatuvar öğrencilerini dünyaca ünlü isimlerle buluşturmaya devam eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, “İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisinde ise bu yıl, aynı zamanda festivalin masterclass’larını gerçekleştirecek olan Prof. Jens Peter Maintz, Prof. Joë Christophe ve Prof. Rick Stotijn’i ağırlayacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi ÇOCUKLARA ÖZEL Çok özel iki etkinlikle çocukları da festivalin tadını çıkarmaya davet eden 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında çocuklar için iki farklı atölye çalışması gerçekleşecek. Meksika'dan Gelen Ritim: Tambuco ile Çocuklar için Beden Perküsyonu Atölyesi’nde Meksika kökenli ve dört kez GRAMMY ödülüne aday gösterilen ünlü perküsyon grubu Tambuco Percussion Ensemble’ın üyeleri, 15 Eylül’de çocuklarla bir beden perküsyonu ve ritim çalışmaları gerçekleştirecek. Türkiye’nin en önemli oda müziği topluluklarından Anadolu Nefesli Beşlisi ise 16 Eylül’de Enstrümanları Tanıyalım - Tahta Nefesli Çalgılar başlıklı atölyede flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun büyülü ses dünyasını paylaşıp enstrümanların tarihi ve gelişimlerini kısa örnekler seslendirerek sunacak.

Quatuor Ébène MASTERCLASS PROGRAMLARI İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin, klasik müzik öğrencilerini, çoğu Türkiye’de ilk kez eğitim verecek olan usta isimlerle buluşturan masterclass programları bu yıl üç enstrüman odağında gerçekleşecek. Efsanevi çellist Prof. Jens Peter Maintz’ın viyolonsel; Fransız klarnet sanatçısı Prof. Joë Christophe’un klarnet; günümüzün en önemli kontrbas sanatçılarından ve eğitmenlerinden biri olarak kabul gören Prof. Rick Stotijn’in ise kontrbas masterclass’ı düzenleyeceği program, yarının yıldızlarını sanatseverlerle buluşturacak masterclass kapanış konserleriyle sona erecek. Bu yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, benzerlerinden farklı olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor.

İBB Kültür’ün destekleriyle düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix'ten Festival kapsamındaki ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise 28 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Cello Duello FESTİVAL KONSERLERİ 31 Ağustos Cumartesi 20.00 Açılış Konseri: Cello Duello / CRR Konser Salonu

3 Eylül Salı 20.00 Villa Musica İstanbul’da / Baruthane 6 Eylül Cuma 20.00 Christophe & Kocamangil & Mussat / CRR Konser Salonu 9 Eylül Pazartesi 20.00 Baltık Gitar Dörtlüsü / Baruthane 11 Eylül Çarşamba 20.00 SONICO Ensemble / CRR Konser Salonu 14 Eylül Cumartesi 20.00 Tambuco Percussion Ensemble / CRR Konser Salonu 17 Eylül Salı 20.00 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov / CRR Konser Salonu 18 Eylül Çarşamba 20.00 Kapanış Konseri: Quatuor Ébène / CRR Konser Salonu

OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ Moderatör: Feyzi Erçin 2 Eylül Pazartesi 19.30 Villa Musica Trio Söyleşisi / Metrohan 5 Eylül Perşembe 19.30 Joë Christophe & Vincent Mussat Söyleşisi/ Metrohan 13 Eylül Cuma 19.30 Tambuco Percussion Ensemble Söyleşisi / Metrohan 15 Eylül Pazar 19.30 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov Söyleşisi / Metrohan İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ 28 Ağustos Çarşamba 15.30 Prof. Jens Peter Maintz / CRR Konser Salonu

7 Eylül Cumartesi 17.30 Prof. Joë Christophe / CRR Konser Salonu 12 Eylül Perşembe 17.30 Prof. Rick Stotijn / CRR Konser Salonu REKLAM ÇOCUK ATÖLYELERİ 15 Eylül Pazar 12.00 Tambuco ile Beden Perküsyonu Atölyesi / Bulgur Palas 16 Eylül Pazartesi 17.30 Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar / CRR Konser Salonu Fuayesi MASTERCLASS PROGRAMLARI 28 Ağustos – 1 Eylül Viyolonsel Masterclass’ı: Prof. Jens Peter Maintz / CRR

Konser Salonu 1 Eylül Pazar 11.30 Viyolonsel Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR Konser Salonu 5 – 8 Eylül Klarnet Masterclass’ı: Prof. Joë Christophe / CRR Konser Salonu REKLAM 8 Eylül Pazar 19.00 Klarnet Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR Konser Salonu 12 – 15 Eylül Kontrbas Masterclass’ı: Prof. Rick Stotijn / CRR Konser Salonu 15 Eylül Pazar 15.00 Kontrbas Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR Konser Salonu