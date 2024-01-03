Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! 2024 Ocak ayı işyeri ve konut kira artış oranı ne kadar?
TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da netleşti. Ev sahipleri ve kiracıların gözleri "Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ocak kira artış oranı hesaplaması hakkında güncel bilgiler...
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Kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayı kira artış oranı 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, 2024 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplaması nasıl ve neye göre yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanmasının ardından netleşti. On iki aylık ortalamaya göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.
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KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
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2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL