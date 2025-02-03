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        Haberler Bilgi Ekonomi OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2025 TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        2025 yılının ilk enflasyon verisi için bekleyiş sona erdi. Ocak ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece memur ve emekli zammında ilk veri belli oldu. Peki, 2025 TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ocak ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Ocak ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:20
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        • 1

          Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. 2025 Ocak enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği 2025 yılının ilk enflasyon rakamı netleşti. Peki, TÜİK verileri ile Ocak ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ocak ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar..

        • 2

          2025 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

          Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

          Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

          Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu.

        • 3

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu.

        • 4

          ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

          Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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