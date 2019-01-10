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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmayı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, zor bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "8 günde 4 maç yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü son 4 maçta da başından sonuna kadar savaştılar. Bazı anlarda iyi oynamadığımız doğrudur. Ancak bir antrenör olarak gurur duyuyorum, son topa kadar savaştık. Bugün çok agresif oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Tam saha baskı yapıyorlar. İlk yarıda top kaybı yapmamaya çalıştık ve 14 sayılık avantaj elde ettik. Üçüncü çeyrekte çok top kaybı yaptık bu da maç içindeki en büyük problemimiz. Karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğimize inanıyorum. Oynama şeklimizden ve tüm oyuncularımıza süre verdiğim için çok memnunum." ifadelerini kullandı.
Bu akşam Melih Mahmutoğlu'nun atış kaçırmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Çok iyi oynadı. Böyle devam etmesi gerekiyor. Savunmaya daha çok katkı vermesi gerekiyor. Çok akıllı bir oyuncu, basketbolun hem savunma hem de hücum olduğunu çok iyi biliyor. Onun dışında Melli de sekiz günde herkese örnek gösterilecek bir performans sergiledi. Bu sayfada devam ediyoruz ve tüm oyuncuların bu takım için önemli olduğunun farkındayız." diye konuştu.
Çek oyuncu Jan Vesely'nin geçtiğimiz maçta THY Avrupa Ligi'nde 2000 sayı barajını aşması konusunda ise Sırp başantrenör, şu değerlendirmede bulundu.
"İnşallah çok uzun seneler burada olur. Basketbolu çok sevdiği için oluyor bunlar. Maç içindeki enerji ve reaksiyonlarına bakınca basketbolu ne kadar sevdiğini görüyorsunuz. İnanın bir oyun kurucu gibi beyni var ve birçok oyuncunun anlamadığı şekilde maçı anlayabilir. İnşallah bu seviyede devam eder."
JASIKEVICIUS: "OYUNCULARIM İKİNCİ YARIDA İYİ SAVAŞTI"
Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Jasikevicius, şunları kaydetti:
"Fiziksel olarak daha iyi olan takım kazandı. Takımımın performansından memnunum. Oyuncularım ikinci yarıda iyi savaştılar ancak 20 dakika iyi oynayarak Fenerbahçe Beko'yu yenmek çok zor."
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